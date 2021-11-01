Концертом известных польских музыкантов в Ереване завершились Дни польской культуры

Дни польской культуры, начавшиеся в Ереване в октябре, завершились гала-концертом с участием известных польских музыкантов Войтека Прониевича и братьев Рошко.

Как передает «Арменпресс», концерт прошел в Музее-институте Комитаса. Исполнялись произведения Кароля Липински и Войцеха Килара. Победитель Международного конкурса Шопена Якуб Кузлик исполнил несколько мазурок.

Во время концерта состоялась презентация двуязычного сборника произведений польского классиаи Циприан Камиля Норвида, посвященного его 200-летию. Переводчик: Гагик Давтян. Стихи Норвида декламировал Арам Ованнисян.

Проект был реализован Фондом «Our Beat for Culture Foundation» («Róbmy swoje dla kultury», Польша) и Ереванским международным кинофестивалем «Золотой абрикос» при сотрудничестве с посольством Республики Польша в Армении. Он был софинансирован отделом культуры и национального наследия посольства Польши и Министерством иностранных дел Польши. В рамках дней в Музее-институте Комитаса прошел и семинар для детей по истории и культуре Польши.

В Государственном университете им. В. Брюсова были открыты три выставки. Первая представляла сокровища Лазенки, вторая - армян, награжденных Польшей и поляков армянского происхождения, а третья - Варшавскую фондовую биржу.

В кинотеатре «Москва» прошел показ фильма «Приключения математика», для чего в Армению приехал исполнитель главной роли Филипп Тлокинский. Также были представлены польские картины «Жея» и «Дни и ночи».

Организаторы Дней культуры довольны реализованными программами и теплыми откликами зрителей. Вход на все мероприятия был свободным. Желающие могли ознакомиться с различными сферами польской культуры.