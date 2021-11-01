В Армении за сутки подтверждено 1 071 случаев заражения Covid-19, скончались 51 инфицированных

По состоянию на 11:00 1 ноября в Армении всего подтверждено 309 397 случаев заражения COVID-19, 270 741 из которых вылечились. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 30 978 пациентов.

Как передает «Арменпресс», Министерство здравоохранения Армении сообщает, что за последние сутки проведено 12 835 тестов. Подтверждено 1 071 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 1 641 заболевших, есть 51 летальных исходов.

Всего по причине Covid-19 - 6 379 летальных исходов. Случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни - 1 299.

Всего проведено 2 миллиона 110 256 тестирований.