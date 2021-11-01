При нападении боевиков в Сирии погиб один военный

При минометном обстреле по позициям правительственных сил в районе Джурина в Латакии погиб один военный, Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В провинции Латакия в результате минометного обстрела, произведенного террористами из района Хербет-Эль-Арус по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Джурин, погиб один сирийский военнослужащий", — сказал Кулить.

Он также сообщил, что террористы группировки "Джебхат ан-Нусра"* совершили восемь обстрелов в Идлибской зоне деэскалации.

"В провинции Идлиб — четыре обстрела, в провинции Латакия — четыре обстрела", — заключил Кулить.