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Шестой флот США направил командный корабль в Черное море для проведения операций с НАТО

Шестой флот США направил командный корабль в Черное море для проведения операций с НАТО

Флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник в Twitter Шестого флота американских ВМС.

"Флагманский корабль Шестого флота [США] Mount Whitney <...> начал свой переход в северном направлении в Черном море для проведения операций с нашими союзниками и партнерами по НАТО в регионе", - указано в заявлении.


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