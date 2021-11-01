Бюджет МЧС останется почти неизменным, бюджет полиции увеличится примерно на 3%

В проекте госбюджета Армении на 2022 год предусматривается финансирование Министерства по чрезвычайным ситуациям, практически оставить без изменений, а бюджет полиции увеличить примерно на 3%. Как передает «Арменпресс», об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС по обороне и безопасности и по финансово-кредитным и бюджетным вопросам сообщил министр финансов РА Тигран Хачатрян.

Касаясь финансирования МЧС, Хачатрян заявил: «Предполагается, что будет реализовано 6 программ. Проект бюджета на 2022 год предусматривает для МЧС 13 млрд 975,8 млн драмов, уточненный бюджет на 2021 год составлял 14 млрд 216,7 млн драмов. Хотя и есть небольшое снижение, в основном это связано с соблюдением нормативных требований. Можно сказать, что бюджет не изменился».

Министр по чрезвычайным ситуациям Андраник Пилоян отметил, что из 13 млрд 975,8 млн 12 млрд 520 млн 800 000 драмов или 89,6% составляет фонд заработной платы сотрудников системы, а оставшиеся 10,4% - это текущие расходы на содержание учреждений, в том числе и налоги на добавленную стоимость по ГНКО.

Представлены 6 программ: техническое регулирование безопасности, развитие возможностей реагирования на чрезвычайные ситуации, сейсмическая защита, аварийно-спасательные службы, управление стратегическими ресурсами, разработка государственной политики в области чрезвычайных ситуаций.

Касательно бюджета полиции, министр финансов сообщил, что в 2022 году полиция планирует реализовать 2 программы, в том числе 11 мероприятий. «Проект бюджета на 2022 год предусматривает 66 млрд 585,6 млн драмов. Относительно бюджета 2021 года разница составляет 64 млрд 652 млн драмов, или 3% роста», - сказал Хачатрян.