Левон Аронян улучшил свою позицию в рейтинговой таблице ФИДЕ
Гроссмейстер Левон Аронян улучшил свою позицию в рейтинговой таблице ФИДЕ.
Как передает «Арменпресс», ФИДЕ опубликовала рейтинговую таблицу за ноябрь, в которой Левон Аронян занимает 4-е место (он пока представляет Армению).
Из представителей Армении Габриэл Саркисян - 75-й, Грант Мелкумян - 99-й.
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