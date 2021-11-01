Гроссмейстер Левон Аронян улучшил свою позицию в рейтинговой таблице ФИДЕ.

Как передает «Арменпресс», ФИДЕ опубликовала рейтинговую таблицу за ноябрь, в которой Левон Аронян занимает 4-е место (он пока представляет Армению).

Из представителей Армении Габриэл Саркисян - 75-й, Грант Мелкумян - 99-й.