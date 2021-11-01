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Чемпионат мира по боксу: Дарчинян и Тонаканян выбыли из борьбы, Чалоян перешел в следующий тур

Чемпионат мира по боксу: Дарчинян и Тонаканян выбыли из борьбы, Чалоян перешел в следующий тур

Несколько членов сборной Армении по боксу на чемпионате мира выбыли из борьбы.

Как передает «Арменпресс», в 1/8 финала в весовой категории до 60 кг Карен Тонаканян встретился с Софиане Оумихеи из Франции. В третьем раунде Тонаканян получил травму руки и не смог продолжить борьбу.

В 1/8 финала в весовой категории 71 кг Арман Дарчинян со счетом 1:4 уступил представителю США Обеду Бартие.

Бронзовый призер армейского чемпионата мира Давид Чалоян в супертяжелом весе имеет достижения и на чемпионате мира среди взрослых. Спортсмен из Гюмри отпраздновал красивую победу над Кристианом Сальгадо, представляющим Колумбию. В четвертьфинале соперником Чалояна будет узбек Лазизбек Мулиджанов, с которым армянский спортсмен уже встречался. Бой состоится 2 ноября.


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