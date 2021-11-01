Мануэл Петросян и Габриэл Саркисян уступают лидерам Grand Swiss на пол-очка

Шахматисты Мануэл Петросян и Габриэл Саркисян, представляющие Армению, отстают от лидеров «Grand Swiss» всего на пол-очка.

Как передает «Арменпресс», после 5-го тура турнира, проходящего в столице Латвии Риге, Мануэл Петросян и Габриэль Саркисян набрали по 3,5 очка. У лидеров 4 очка. Леон Аронян и Роберт Ованнесян имеют по 3 очка.

В женской борьбе Анна Саркисян с 2,5 очками занимает 22-е место, Элина Даниелян - 45-е с 1,5 очками.

Победители мужских и женских турниров получат право на участие в отборочных матчах чемпионата мира. Турниры в столице Латвии, Риге пройдут с 27 октября по 9 ноября.