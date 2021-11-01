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Министр иностранных дел Ирана принял завершающего миссию посла Арташеса Туманяна

Министр иностранных дел Ирана принял завершающего миссию посла Арташеса Туманяна

31 октября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдуллахиан по случаю завершения его дипломатической миссии в ИРИ принял посла Республики Армения в Иране Арташеса Туманяна. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство РА в Иране.

Министр иностранных дел Ирана поблагодарил Арташеса Туманяна за проделанную им работу в период пребывания на этом посту.

В свою очередь, посол Туманян выразил удовлетворение развитием отношений между двумя странами за последние годы.

Указом президента Армении чрезвычайным и полномочным послом Армении в Иране назначен Арсен Авагян.


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