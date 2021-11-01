Министр иностранных дел Ирана принял завершающего миссию посла Арташеса Туманяна

31 октября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдуллахиан по случаю завершения его дипломатической миссии в ИРИ принял посла Республики Армения в Иране Арташеса Туманяна. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство РА в Иране.

Министр иностранных дел Ирана поблагодарил Арташеса Туманяна за проделанную им работу в период пребывания на этом посту.

В свою очередь, посол Туманян выразил удовлетворение развитием отношений между двумя странами за последние годы.

Указом президента Армении чрезвычайным и полномочным послом Армении в Иране назначен Арсен Авагян.