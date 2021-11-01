“Новая книга” - 34/21: Бегларян, Гилберт, Аревшатян

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник «Арменпресс» знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе Арменпресс выделил 3 примечательных произведения по 3 категориям, изданных разными издательствами в 2021 году, и уже переданных на суд читателей.

Произведение армянского автора

Грач Бегларян: Искалеченный хребет страны

Повесть «Искалеченный хребет страны» - это художественное обобщение 44-дневной войны, включившей все события, произошедшие в нашей жизни за последние 2 года. Биография одного героя, по сути, становится общей биографией, раскрывающей все душевные муки, психологические переживания, которые выпали на долю всех нас.

Книга выпущена издательством «Антарес»

Переводная литература

Элизабет Гилберт: Ешь, молись, люби

В книге воспоминаний американской писательницы Элизабет Гилберт: «Ешь, молись, люби» паломничество женщины, поиск чувственных наслаждений, вдумчивого просветления и жизненной гармонии в культуре Италии, Индии и Индонезии. Это путешествие по миру, наполненное остроумием, самоконтролем, стремлением к освобождению. Книга концентрирует внимание читателя на существенном, отвлекает от неважного, второстепенного. Она формулирует проблему женщины, живущей в постфеминистическом мире и имеющей на первый взгляд все предпосылки для счастливой жизни, поднимает вопросы, вокруг которых возникает необходимость размышлять, и предлагает решения, которые вполне переносимы во времени и в пространстве. Переводчик: Лилит Айрапетян.

Книга выпущена издательством «Зангак».

Документальная литература

Святой отец Ашот Аревшатян: Армения. От сотворения мира до второго пришествия

Книга посвящена малоизвестным страницам истории Армении, о которых очень мало сказано, а некоторые события покрыты завесой неизвестности. Между тем, именно эти составные истории раскрывают тайны идентичности армянского народа.

Работа наполнена многочисленными ссылками на исследования специалистов, которые являются научными доказательствами, и в то же время подтверждающими толкования святых отцов.

Книга выпущена издательством «Эдит Принт».

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.