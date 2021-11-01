«Рома» уступила «Милану»: Генрих Мхитарян играл лишь в первом тайме
08:55, 1 Ноябрь, 2021
В 11 туре чемпионата Италии по футболу «Рома» дома принимала «Милан».
Как сообщает «Арменпресс», в матче, прошедшем на Олимпийском стадионе Рима, «Милан» обыграл хозяев поля со счетом 2:1. В миланском клубе отличились Златан Ибрагимович и Франк Кесси. Гол «Ромы» забил Стефан Эль-Шаарави.
Полузащитник сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян был в стартовом составе «Ромы», но был заменен в начале второго тайма.
После этого тура «Рома» в турнирной таблице Серии А занимает 5-е место. Лидирует «Милан».
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