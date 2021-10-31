Страны G20 приняли итоговое коммюнике на саммите в Риме  

Лидеры стран Группы двадцати (G20) признали необходимость достижения глобальной углеродной нейтральности к середине XXI века. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в коммюнике по итогам саммита G20 в Риме.

"Мы признаем необходимость достижения глобальных чистых нулевых выбросов парниковых газов, или углеродной нейтральности, к середине века или примерно к середине столетия", - отмечается в документе.

Страны Группы двадцати призывают принять меры для ограничения роста глобального потепления на уровне 1,5 градусов Цельсия.

"Мы признаем, что последствия изменения климата при 1,5 градусах Цельсия намного ниже, чем при 2 градусах. Удержание [потепления] на уровне 1,5 градусов потребует значимых и эффективных действий и приверженности со стороны всех стран", - говорится в документе.

Глобальные вызовы

Лидеры стран Группы двадцати будут противостоять глобальным вызовам, влияющим на их экономику, в том числе не допускать сбоев в цепи поставок.

"Мы остаемся бдительными к глобальным вызовам, которые влияют на нашу экономику, например, таким как сбои в цепочках поставок. Мы будем работать вместе, чтобы выявлять и решать эти проблемы по мере восстановления наших экономик и поддерживать стабильность мировой экономики", - говорится в документе.

Страны G20 указали на решающую роль качественных инвестиций в инфраструктуру на этапе восстановления после кризиса, вызванного пандемией.

"Мы признаем решающую роль качественных инвестиций в инфраструктуру на этапе восстановления. Мы признаем, что устойчивые, должным образом финансируемые, хорошо обслуживаемые и оптимально управляемые системы необходимы для сохранения инфраструктурных активов на протяжении их жизненного цикла, минимизации потерь и сбоев и обеспечения предоставления безопасных, надежных и высококачественных инфраструктурных услуг", - отмечается в документе. При этом указывается, что страны G20 продолжат развивать дальнейшее сотрудничество между государственными и частными инвесторами для мобилизации частного капитала.

Цифровая экономика

Лидеры G20 признают важность государственной политики, направленной на создание открытой и справедливой цифровой экономики.

"Мы понимаем важность политики, направленной на создание инклюзивной, открытой, честной цифровой экономики, которая способствует применению новых технологий, позволяет бизнесу и предпринимателям процветать, защищает и дает права потребителям. При этом подобная политика должна решать проблемы, связанные с конфиденциальностью [персональных данных], защитой данных, интеллектуальной собственностью", - говорится в декларации.

Страны отметили необходимость поддерживать цифровизацию малых и средних предприятий, значимость развития цифровых навыков и компьютерной грамотности среди покупателей и производителей.

Борьба с неравенством

Страны G20 намерены укреплять свои системы социальной защиты для сокращения неравенства и искоренения нищеты.

"С целью сократить неравенство, искоренить бедность, поддержать перемещение и реинтеграцию работников на рынках труда, а также в целях содействия инклюзивному и устойчивому росту мы будем укреплять системы социальной защиты", - говорится в документе. В нем подчеркивается, что пандемия "усугубила неравенство на рынках труда, сильно затронув уязвимых работников". "В сотрудничестве с социальными партнерами мы будем применять ориентированные на человека политические подходы для содействия социальному диалогу и обеспечения большей социальной справедливости; безопасных и здоровых условий труда; обеспечения достойной работы для всех", - подчеркнули лидеры.

Корпоративный налог

Лидеры стран Группы двадцати поддержали предложение ОЭСР по введению минимального глобального налога для транснациональных корпораций на уровне 15%.

В документе называют такую инициативу ОЭСР "историческим достижением, с помощью которого" государства G20 "построят более стабильную и справедливую международную систему налогообложения".

Диалог между производителями и потребителями

Лидеры стран G20 взяли на себя обязательство облегчить диалог между производителями и потребителями энергии.

"G20 совместно с Международным энергетическим форумом облегчит диалог между производителями и потребителями в целях укрепления эффективности, прозрачности и стабильности энергетических рынков", - указывается в документе.

Лидеры "двадцатки" также отметили важность сохранения бесперебойных потоков энергии из различных источников, от разных поставщиков и по различным маршрутам. Помимо этого на саммите отметили роль цифровизации в деле улучшения энергетической безопасности и устойчивости рынка, указав при этом, что электронные системы должны иметь надежную защиту от вредоносных программ.