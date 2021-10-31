Президенты США Джо Байден и Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече на полях саммита G20 в Риме обсудили "дипломатические усилия" в Закавказье, Сирии, Ливии и ситуацию в Восточном Средиземноморье. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Белого дома.

Байден также выразил признательность Эрдогану за поддержку завершившейся в августе американской операции в Афганистане.

Американский лидер, однако, отметил обеспокоенность США относительно того, что Турция владеет российскими системами С-400, сообщил Белый дом.

Администрация Эрдогана в Twitter сообщила, что на переговорах, прошедших в позитивной атмосфере, обсуждались двусторонние отношения и региональные темы. По ее информации, президенты "договорились создать совместный механизм для еще большего укрепления и развития двусторонних отношений".

ТАСС отмечает, что в Турции ожидали, что встреча президентов в Риме продлится около 20 минут, но они говорили более часа.