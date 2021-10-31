В Гюмри прошел день вакцинации

31 октября в здании кинотеатра «Октябрь» в Гюмри по инициативе Министерства здравоохранения РА, совместно с Комитета Красного Креста Армении и Гюмрийским медицинским центром состоялось мероприятие под названием «День вакцинации в Гюмри».

Как передает Арменпресс, в рамках мероприятия всем желающим была предоставлена возможность выбрать вакцины Sputnik V, Sinovac, Moderna - доступные в Армении.

Целью мероприятия является поощрение процесса вакцинации, повышение информированности общественности о связанной с ней информации.

Волонтеры общества Красного Креста Армении раздавали прохожим информацию о процессе вакцинации, а также средства индивидуальной защиты и поддерживали порядок на территории. Вакцинацию проводили сотрудники 4 поликлиник, действующих в Гюмри.

Как сообщила Арменпресс начальник отдела иммунизации Ширакского филиала Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Сона Восканян, несмотря на погодные условия, процесс идет довольно активно. «Вы видите, что есть очереди, как снаружи, так и внутри, все входят по записи и проходят вакцинацию», - сказала она, добавив, что добровольцы следят за порядком, так что все в этом районе должны носить маски и соблюдать необходимую дистанцию.

Для наблюдения за процессом в Гюмри находилась и министр здравоохранения РА Анаит Аванесян. В беседе с Арменпресс министр выразила удовлетворение процессом. «Сегодняшняя оценка - это ждущие своей очереди снаружи граждане. Люди хотят приехать и сделать прививку как можно раньше. И это наша цель - защитить их самих и их близких. Хватит нам терять людей, мы испытываем глубокую боль, когда невозможно спасти жизни людей, а тем более при том, что у нас есть профилактические меры, боль удваивается», - сказала Анаит Аванесян, посоветовав не откладывать и сделать прививку.

Арменуи Мхоян