Москвичи могут бесплатно пройти тестирование на коронавирус в 70 пунктах

Пройти бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус москвичи могут в 70 пунктах, сообщается на портале мэра столицы.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, отмечается, что в городе расширяется экспресс-тестирование, которое показало свою эффективность.

"Можно выходить на mos.ru, смотреть адреса этих пунктов, и те, кто не желает идти в поликлинику, могут прийти, сдать экспресс-тест и проверить свои сомнения, если есть какие-то признаки заболевания. Или просто прийти и убедиться, что здоровы", — приводится на сайте интервью Сергея Собянина телеканалу "Россия 1".

Уточняется, что кроме 50 точек, открытых ранее, теперь сдать экспресс-тест можно ежедневно в 15 центрах госуслуг, а также в вестибюлях нескольких станций метро, а именно на "Тверской" и "Пушкинской", "Маяковской", "Тургеневской", "Хорошевской" и "Третьяковской".

На портале добавляется, что тест можно сдать и во время нерабочих дней. С собой нужно взять только паспорт и номер полиса обязательного медицинского страхования, а ребенку для теста необходимо свидетельство о рождении.