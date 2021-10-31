ДТП на трассе Апаран-Спитак:  4 человека ранены

31 октября в 10:54 часов в Арагацотнский региональный отдел Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о происшествии на трассе Апаран-Спитак.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС.

«Выяснилось, что на 9-м км трассы Апаран-Спитак автомобиль Opel Astra (водитель Т.П., 1994 г.р.) съехал с проезжей части, столкнулся с земельным завалом и оказался посреди поля.

До прибытия спасателей, местными силами из машины вывели пассажиров. Пассажир Р.Э., (1986 г.р.) был госпитализирован в РМЦ «Армения», - говорится в сообщении.

Согласно источнику, спасатели отключили электроэнергию в автомобиле, закрыли вентиль газового баллона. Пострадавших В. (2011 г/р), К. (2008 г/р) и Н․ (2015 г.р.) подвели к машине «скорой помощи» ․ Они госпитализированы в медицинский центр Аштарака. Врачи оценили состояние здоровья пострадавшего как удовлетворительное.