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В Армении ожидается переменчивая погода, температура воздуха повысится на 4-6 градусов

В Армении ожидается переменчивая погода, температура воздуха повысится на 4-6 градусов

На территории Армении ожидаются осадки: во второй половине дня 31 октября, 1 ноября и 3 ноября - в некоторых регионах, 4 ноября - в большинстве районов, а в горных районах - в виде мокрого снега. 2 ноября и  5 ноября  осадков не ожидается. 

Ветер юго-западный, 5-10 м / с. 

Во второй половине дня 1-3 ноября температура воздуха постепенно повысится на 4-6 градусов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в Ереване 31 октября и днем 1 ноября, 4 ноября – время от времени ожидаются дожди. 2-3 ноября и 5 ноября осадков не ожидается.


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