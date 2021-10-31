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В Глазго президент Армении примет участие в международной конференции COP26 по изменению климата  

В Глазго президент Армении примет участие в международной конференции COP26 по изменению климата  

Президент Республики Армения Армен Саркисян отбыл в Соединенное  Королевство для участия в 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) под сопредседательством Великобритании и Италии. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента Республики Армения, в обсуждениях примут участие главы государств, эксперты по изменению климата, представители бизнеса и гражданского общества.

«Цель конференции — разработка скоординированного плана действий по борьбе с изменением климата. Повестка направлена на то, чтобы помочь общинам подготовиться к наихудшим последствиям изменения климата, защитить биоразнообразие планеты, защитить и восстановить естественные среды обитания и экосистемы, ускорить переход к чистой энергии, содействуя использованию и хранению недорогих возобновляемых источников энергии, очищению воздуха во всем мире за счет ускорения использования автомобилей с нулевым уровнем выбросов, поощрению развития финансовых систем и созданию зеленых рабочих мест», - говорится в  сообщении.

Согласно источнику, в конференции примут участие президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эмануэль Макрон, премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Италии Марио Драги, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и другие.

Как сказано в сообщении аппарата президента РА, президент Армении выступит с речью на Саммите мировых лидеров, который состоится в рамках конференции. В рамках конференции президент Республики Армения Армен Саркисян также проведет двусторонние встречи.

 

 


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