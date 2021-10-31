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Министры ИД РФ и Турции обменялись мнениями относительно перспектив запуска регионального механизма «3+3»

Министры ИД РФ и Турции обменялись мнениями относительно перспектив запуска регионального механизма «3+3»

30 октября «на полях» саммита «Группы двадцати» в Риме состоялась встреча Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с Министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу, в ходе которой основное внимание было уделено координации усилий двух стран по дальнейшей стабилизации ситуации на Балканах и в Закавказье., сообщает Арменпресс со ссылкой на МИД России.

«Состоялся обмен мнениями относительно перспектив запуска регионального механизма «3+3» в целях разблокирования экономических и транспортных связей и продвижения взаимовыгодных инфраструктурных проектов на Южном Кавказе»,- говорится в сообщении.

На встрече был затронут ряд вопросов международной повестки дня и ключевые аспекты двусторонних связей.


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