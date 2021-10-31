COVID-19: в Арцахе зарегистрировано 56 новых случаев   

30 октября в Арцахе было проведено 173 теста, по результатам которых было зарегистрировано 56 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Арцах.

«В настоящее время 146 инфицированных проходят стационарное лечение от коронавируса. Врачи оценивают состояние 18 пациентов как крайне тяжелое, 64, в том числе молодых людей - как тяжелое, а пациенты с легкой формой протекания заболевания получают амбулаторное лечение - на дому.

«В 2021 году в Арцахе в лаборатории на выявление коронавируса прошли обследование 16755 граждан, у 2040 из которых тесты дали положительный результат», - говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения Республики Арцах еще раз призывает следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек и побороть коронавирусную инфекцию как можно раньше, а также сообщает, что населению республики необходимо незамедлительно пройти вакцинацию от COVID-19, тем самым защитив здоровье – Ваше и Ваших близких.

Вакцинация против коронавирусной болезни (COVID-19) проводится в амбулаторно-поликлиническом отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» Министерства здравоохранения Республики Арцах, в медицинском объединении «Аревик», в районных медицинских объединениях – до 19.00 часов.