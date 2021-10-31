В Аревшате установлен  хачкар в память о героях, погибших в 44-дневной войне

30 октября в общине Аревшат Ширакской области открыт хачкар – памятник героям, погибшим в 44-дневной войне. Честь его открытия была оказана родителям погибших юношей.

Как передает Арменпресс, хачкар освятил местоблюститель главы Артикской епархии преподобный отец Нарек Авагян. «В эти дни мы отмечаем годовщину гибели наших мучеников. Здесь мы выражаем наши чувства в молитве, с благословениями устанавливая кресты и хачкары, которые в нашей христианской истории символизировали невзгоды и борьбу, возрождение и победу», - сказал он.

Во время войны многие жители села вызвались добровольцами, четверо из них были ранены, старший лейтенант Рафик Овсепян пропал без вести, двое пали в бою, навечно записав свои славные имена в хронике героической войны.

У военнослужащего-служащего Павла Саакяна, 2000 года рождения, было много чаяний и планов. Он служил в Мегри, во время войны переехал в Джракан, где он и 18 его соратников были убиты ударом БПЛА. «Он был жизнерадостным, готовым всем помочь. Я горжусь тем, что я его сестра. Это правда, что моя боль глубока, но я горжусь», - сказала Алина Саакян, отмечая, что открытие памятника совпало с днем рождения ее брата.

Погос Меликян, 1997 года рождения, пошел на войну добровольцем. Хотя старший брат стал инвалидом во время службы в армии, Погос, не послушав мать, сразу же вызвался на фонт. Он побывал в разных населенных пунктах Нагорного Карабаха, он умер в Шуши. "Он был волонтером, санитаром. В последний раз, когда он звонил, он сказал: «Мама, твой сын - лев. Я спас жизни 10 солдат, чтобы вывести их из блокады. Он хотел стать военным врачом. Мой сын ушел в бессмертие 8 ноября», - говорит его мать Марине Меликян, отмечая, что памятник - лучший способ сохранить память.

Инициатива разместить в селе хачкар героев Арцахской войны принадлежит бизнесмену Гору Саркисяну. «Мое решение было принято после 9 ноября. Боль в каждом из нас была слишком глубока. Я хотел внести свой вклад своими. Сейчас солдаты уходят в армию отсюда, где на одной стороне - памятник жертвам Великой Отечественной войны, на другой – Арцахской войны», - сказал Гор Саркисян.

Арменуи Мхоян