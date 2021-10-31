В Гюмри открыта мемориальная доска Асмик Киракосян  

В Гюмри, на улице Спандаряна 24, открыта мемориальная доска заслуженному деятелю культуры Армении Асмик Киракосян.

Как передает Арменпресс, честь открытия мемориальной доски была предоставлена первому заместителю мэра Гюмри Рубену Санояну и автору барельефа мемориальной доски Ваагну Папояну.

По словам дочери Асмик Киракосян - Соны Арутюнян, скульптура получилась удачная. «Это чудо-скульптура․ Моя мама смотрит на свой любимый город. На третьем этаже этого здания – балкон моей мамы, где она всегда сидела и наблюдала за событиями любимого города».

По словам предстоятеля Ширакской епархии Армянской Апостольской церкви епископа Микаэла, Асмик Киракосян была великим мастером гюмриеведения. «Когда я приехал в наш любимый город в качестве духовного пастыря, я был очень молод. Я искал старожилов этого города, у которых я мог бы учиться, и я нашел троих великих представителей славного города. Первым был покойный Агаси Шабоян, с которым наши встречи были очень короткими, но весьма содержательными. Вторым был Рафаэль Егоян, а третьей - госпожа Асмик Киракосян, большой знаток Гюмри. Каждая наша встреча с ней проходила бурно, эмоционально, порой споры переходили в ссоры, но они всегда давали нам что-то важное, - вспоминает святой отец.

Мероприятие продолжилось в центре «Айордац тун», где состоялась презентация книги Асмик Киракосян «Посвящение». В книге автор представляет читателю свой прошлый путь и свои стихи. Презентацию книги планировалось организовать еще при жизни Асмик Киракосян - Заслуженного деятеля культуры, Почетного гражданина Гюмри.

В рамках мероприятия был показан документальный фильм «Посвящение» об Асмик Киракосян, которая с 1976 года руководила сферой культуры Гюмри и области. Завершилась серия мероприятий концертом Гюмрийского государственного симфонического оркестра.

Арменуи Мхоян