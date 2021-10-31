Госминистр Арцаха обсудил возможности сотрудничества с выборными должностными лицами Калифорнии

В Генеральном консульстве Республики Армения в Лос-Анджелесе Государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян встретился с членом Ассамблеи штата Калифорния, сенатором Энтони Портантино, сенатором Адрин Назарян и мэром Глендейла Полой Дивайн.

Как сообщили Арменпресс в аппарате Государственного министра Арцаха, госминистр поблагодарил выборных должностных лиц Калифорнии за постоянную поддержку народа Арцаха, подчеркнув необходимость расширения и развития отношений. Он подчеркнул, что резолюция о признании Калифорнией независимости Республики Арцах от 2014 года была не только политическим актом, но и открыла окно для практического сотрудничества, в направлении которого арцахская сторона готова принять четкие меры.

Согласно источнику, Адрин Назарян и Энтони Портантино выразили готовность всеми возможными способами углублять уже существующие отношения.

В ходе встречи с мэром Глендейла Полой Дивайн они обменялись мнениями о гранях сотрудничества с городами Арцаха, обоюдно отметив важность как материально-технической поддержки, так и программ, направленных на развитие потенциала.