COVID-19: в Армении подтверждено 1587 новых случаев, 1586 человек выздоровели

По состоянию на 11:00 часов 31 октября в Армении подтверждено 1587 новых случаев заболевания коронавирусом. За один день проведено 16 578 тестов, 1586 пациентов выздоровели, зарегистрировано 44 смерти.

Как передает Арменпресс, по сообщению Министерства здравоохранения Республики Армения, всего подтверждено 308326 случаев заболевания коронавирусом, из них 269100 человек находятся на стадии выздоровления, и 31 603 пациента еще проходят лечение.

Сообщается о 6328 случаях смерти от коронавируса в целом. Общее количество смертей от других болезней - 1295. Всего проведен 2 097 421 тест.