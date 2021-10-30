Президент Китая призвал страны G20 поощрять взаимное признание вакцин

Президент Китая Си Цзиньпин, который присоединился к саммиту G20 в Риме посредством видеоконференции, выступил с инициативой глобального сотрудничества по вакцинам против коронавируса.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

В частности, Си Цзиньпин призвал продвигать взаимное признание вакцин от коронавируса, полагаясь на список вакцин Всемирной организации здравоохранения для экстренного использования.

"Необходимо справедливо относиться к различным вакцинам", - сказал Си Цзиньпин.

Председатель КНР призвал Группу двадцати придерживаться открытости, взаимовыгодного сотрудничества, а также защищать принцип многосторонности.