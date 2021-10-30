В комиссию по расследованию обстоятельств войны будут вовлечены представители внепарламентских сил

Премьер-министр Никол Пашинян принял участие в очередном заседании Консультативного собрания по сотрудничеству с внепарламентскими политическими силами.

Об этом Арменпресс сообщили в аппарате премьер-министра РА.

На заседании присутствовали лидер партии «Республика» Арам Саркисян, лидер Либеральной партии Самвел Бабаян, представитель прогрессивно-центристской партии «Альянс» Тигран Арзаканцян, лидер партии «Справедливая Армения» Норайр Норикян, лидер партии "Суверенная Армения" Давид Санасарян, лидер Европейской партии Армении Тигран Хзмалян, председатель Христианско-Демократической партии Армении Левон Ширинян, председатель партии «Единая Родина» Мгер Тертерян, председатель Консервативной партии Микаэл Айрапетян, председатель правления Социал-демократической партии Гнчакян Армении Седрак Ачемян.

Никол Пашинян приветствовал участников встречи и отметил: «Это наша четвертая встреча в таком формате, и я думаю, что на данный момент мы можем сказать, что считаем ее важной как платформу для разговора. И то, что мы сегодня здесь, пожалуй, и есть тому подтверждение, и наша следующая задача должна заключаться в том, чтобы сделать эту платформу более эффективной, увенчать ее деятельность конкретными результатами. Насколько это удастся, зависит от нас. Конечно, нет никаких гарантий, но наша цель - именно это.

На данный момент у нас есть очень конкретное решение о том, что три представителя этого формата должны быть вовлечены в комиссию по расследованию обстоятельств 44-дневной войны», - сказал премьер-министр Пашинян, подчеркнув, что в настоящее время подыскиваются решения - для организации этого вопроса де-юре. Никол Пашинян добавил, что работа следственной комиссии начнется только после того, как будут проведены подготовительные работы.

Затем участники заседания перешли к обсуждению вопросов повестки дня.