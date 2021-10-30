27 октября Государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян принял участие в организованном в его честь официальном приеме в консульстве РА в Лос-Анджелесе.На встрече присутствовали многие представители армянской общины, руководители организаций, избранные должностные лица - представители штатов и городов.

Об этом Арменпресс сообщили в аппарате Государственного министра Республики Арцах.

Генеральный консул Республики Армения в Лос-Анджелесе, Чрезвычайный и Полномочный Посол Армен Байбуртян, Исполнительный директор Армянской Евангелистской Ассоциации Америки Завен Ханчян - как соорганизаторы мероприятия, а также некоторые официальные лицаприветствоваливизитгосминистра и отметили важность искреннего и открытого общения с общиной.

Артак Бегларян высоко оценил вклад армян Лос-Анджелеса в восстановление и развитие Арцаха, одновременно представив краткосрочные и долгосрочные программы, вытекающие из существующих потребностей Арцаха.

Перед этим госминистр был принят Генеральным консулом РА в Лос-Анджелесе, Чрезвычайным и Полномочным Послом Арменом Байбуртяном - для обмена мнениями о повышении уровня вовлеченности диаспоры.