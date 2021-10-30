Глава Совета Европы призвал готовиться к следующим эпидемиям

Президент Европейского совета Шарль Мишель в первый день саммита G20 в Риме призвал подготовиться к следующим эпидемиям.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

"Мы должны подготовиться к будущим пандемиям. Широко поддерживаемый договор о пандемиях позволит нам укрепить международное сотрудничество: лучший обмен информацией, лучшее обнаружение пандемий и рамки для поиска соответствующих решений", - передал он слова Мишеля.

Глава Евросовета коснулся и темы вакцин от коронавируса. По его мнению, у стран G20 есть моральное обязательство, а также коллективный экономический интерес в вопросе распространения этих препаратов по миру. Он отметил, что важно поддерживать развитие фармацевтического потенциала и производства вакцин в Африке, а также необходимо продолжать помогать странам, сталкивающимся с экономическими проблемами.