Podcast: Дисконтные книги, встречи, розыгрыши: приближается долгожданный праздник читателей - День и ночь книги-2021

С целью повышения любви и интереса широкой публики к книге и литературе, по инициативе компании «Букинист» 4 ноября пройдет День и ночь книги-2021.

Об этом корреспондент «Арменпресс» беседовал с основателем книгопродажной сети «Букинист» Хачиком Варданяном, который сообщил, что идея проведения Дня и ночи книги родилась шесть лет назад.

«В рамках этого праздника с 18:00 до 22:00 все книги и другие предметы, представленные в сети книжных магазинов «Букинист», продавались со скидкой 30%. Это почти себестоимость. Читателю предоставлялась возможность купить на тридцать процентов больше книг. В прошлом году мы этот праздник сделали Книжным днем и ночью, чтобы избежать больших очередей и распространения инфекции. Так же будет и в этом году. То есть 4 ноября с 10:00 до 22:00 в книжных магазинах книги будут продаваться со скидкой. А с 22:00 до 10:00 следующего утра продажа будет продолжена онлайн на платформе books.am », - сообщил Хачик Варданян.

Мероприятие пройдет во всех магазинах сети «Букинист» в Ереване и в книжных магазинах сети Севана и Дилижана, Армавира, Масиса, Гориса и Капана.

Будут чаепития, угощения. Предствится возможность сфотографироваться с любимыми героями книг, интеллектуальные и развлекательные игры, розыгрыши и, конечно, сюрпризы.