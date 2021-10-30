Ангела Меркель рассказала о своих планах после ухода из политики

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель после ухода из большой политики планирует путешествовать и больше читать.

Как передает Арменпресс, Меркель заявила об этом в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Есть ряд вещей, которых мнекак канцлеру очень не хватало. Может быть, немного попутешествовать, почитать или просто заняться чем-нибудь любимым в свободное время, зная, что за 20 минут не произойдет ничего фатального. Я с нетерпением жду этого», - сказала она.

Ангела Меркель исполняет обязанности канцлера Германии с 26 октября. Она будет выполнять эти обязанности до завершения коалиционных переговоров.