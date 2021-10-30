В горных районах Армении 3-4 ноября ожидаются осадки в виде мокрого снега

Днем 30 октября в некоторых регионах Армении, а 31октября и 3-4ноября - в большинстве регионов ожидаются осадки, в горные районах - в виде мокрого снега. 1-2 ноября осадков не ожидается.

Ветер юго-западный, 5-10 м / с.

Как передает Арменпресс, днем 30 октября температура воздуха поднимется на 2-3 градуса.

В Ереване во второй половине дня 30 октября, в ночь на 31 ноябряожидается дождь. С 1 по 3 ноября осадков не ожидается.