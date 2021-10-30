Блок «Баласанян» ГД подписали меморандум: мэром Гюмри станет Вардгес Самсонян

Блок «Баласанян» и партия «Гражданский договор» подписал меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает корреспондент Арменпресс, согласно меморандуму о сотрудничестве, кандидат от блока "Баласанян" Вардгес Самсонян будет выдвигаться на пост мэра Гюмри, а два заместителя мэра будут от партии "Гражданский договор".

Имена кандидатов в заместители мэра будут объявлены 1 ноября.

Согласно меморандуму, стороны обязуются проводить совместную кадровую политику, взяв на себя совместную ответственность за управление городом.

Меморандум подписали Сона Аракелян из блока "Баласанян" и Кнарик Арутюнян из партии "Гражданский договор".

Арменуи Мхоян