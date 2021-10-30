За день в Грузии от коронавируса умерло 42 человека

По состоянию на 30 октября, в Грузии зарегистрировано 4610 новых случаев заражения коронавирусом.

Как передает Арменпресс со ссылкой на сайт stopcov.ge, созданный правительством Грузии, общее количество заболевших в стране составляет 715 865 человек.

В Грузии за последние 24 часа от коронавируса излечились еще 2624 пациента. В стране от болезни умерлиеще 42 человека, а общее количество умерших - 10 003 человека.