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За день в Грузии от коронавируса умерло 42 человека

За день в Грузии от коронавируса умерло 42 человека

По состоянию на 30 октября, в Грузии зарегистрировано 4610 новых случаев заражения коронавирусом. 

Как передает Арменпресс со ссылкой на сайт stopcov.ge, созданный правительством Грузии, общее количество заболевших в стране составляет 715 865 человек.

В Грузии за последние 24 часа от коронавируса излечились еще  2624 пациента. В стране от болезни умерлиеще 42 человека, а общее количество умерших - 10 003 человека.

 

 


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