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Пассажирский поезд Ереван-Гюмри задавил появившегося на путях гражданина

Пассажирский поезд Ереван-Гюмри задавил появившегося на путях гражданина

Под пассажирский поезд Ереван-Гюмри попал гражданин, который скончался на месте.

 Как сообщает корреспондент Арменпресс, информация об этом поступила 30 октября в Ширакское областное управление полиции. 

Гражданин, которого сбил поезд, - женщина. 

 

Арменуи Мхоян

 


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