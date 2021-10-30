Пассажирский поезд Ереван-Гюмри задавил появившегося на путях гражданина

Под пассажирский поезд Ереван-Гюмри попал гражданин, который скончался на месте.

Как сообщает корреспондент Арменпресс, информация об этом поступила 30 октября в Ширакское областное управление полиции.

Гражданин, которого сбил поезд, - женщина.

Арменуи Мхоян