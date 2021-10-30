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Активисты-экологи перекрыли улицы в Риме перед саммитом G20

Активисты-экологи перекрыли улицы в Риме перед саммитом G20

В столице Италии Риме около 50 активистов-экологов перекрыли движение к центру «Нувола», где откроется саммит G20. 

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.

Только при вмешательстве правоохранительных органов удалось очистить улицу и восстановить движение. 

Район, где состоится саммит, с вечера 29 октября объявлен «красной зоной» радиусом 10 км. К охране привлекаются вертолеты и дроны, проверяются документы прохожих.

Итальянские власти распорядились закрыть воздушное пространство над Римом во время саммита. Безопасность обеспечивают около 10 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Во время встречи лидеров G20 в Риме будут закрыты 14 станций метро, ограничен доступ к археологическим памятникам и музеям.

 

 


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