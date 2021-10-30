Кубок премьер-министра. Стартовал турнир по любительскому кроссу

В Армавирской области стартовал турнир по любительскому кроссу - 2-мувиду любительского спорта на Кубок Премьер-министра РА.

Как сообщает корреспондент Арменпресс, в забеге принимают участие сотни граждан разных возрастных групп: девушки и юноши 15-17 лет, которые преодолеют 3 км, женщины 18-35 лет и мужчины 18 -40-лет, которые пробегут 10 км, женщины старше 36 лет и мужчины старше 41 года, беговая дистанция которых также составляет 10 км.

Турнир проводится на трассе Ереван-Эчмиадзин. Целью проведения турнира «Кубок Премьер-министра» является популяризация бега, здорового образа жизни, популяризация физической культуры и спорта среди населения.

В забеге также приняла участие спортивный обозреватель Арменпресс Варвара Айрапетян.