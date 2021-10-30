Святой Престол Эчмиадзина обратился к НСпо вопросу объявления 5 и 7 января нерабочими

29 октября в Первопрестольном Святом Эчмиадзине Первоиерарх Армянской Апостольской Святой церкви, Католикос Всех Армян Гарегин II созвал встречу епископов и епархиальных лидеров Армении для обсуждения духовно-национальных, церковных, пастырских и внутренних вопросов.

Как сообщили Арменпресс из информационной системы Первопрестольной, предметом отдельного разговорастали вопросы помощи и патроната, осуществляемые Армянской церковью для преодоления последствий 44-дневной войны, вопросы возвращения военнопленных, поиска пропавших без вести, идентификации тел погибших и их захоронения.

Обсуждались также инициированные Национальным Собранием РА изменения в законе «О праздниках и днях памяти Республики Армения» в связи с Новым годом и Рождеством. По этому поводу встреча духовных отцов отмечает:

«Мы придаем важностьдолжномуотражению национальных, религиозных и государственных праздников в государственном календаре, поскольку наши духовные и культурные ценности, национальные особенности и стремления выражаются также в днях памяти и праздниках.

Примечательно, что во многих странах, включая Австрию, Францию, Германию, Румынию, Польшу, Литву и соседнюю Грузию, большинство нерабочих дней (60-80%) приходятся на церковные праздники. Между тем, в Армении, которая является первым государством, принявшим христианство в качестве государственной религии, только 19% являются церковными.

Посему мы обращаемся к фракциям Национального Собрания с призывом сохранить нерабочие дни Новогодних и Рождественских праздников, а также 5 января - в качествеСочельника, 7 января - как Дня памяти умерших, особенно когда боль от понесенных жертвАрцахской войны до сих пор не оставляет сердцалюдей.

Мы полны надежды, что идя навстречу выражению благочестивых чувств, молитвам и утешению нашего народа, Национальное Собрание примет во внимание это предложение Первопрестольного Святого Эчмиадзина».