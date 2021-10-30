Глава ВОЗ рассказал о возможном новом вирусе, который невозможно сдержать

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейсус предупредил о возможном новом вирусе, который невозможно сдержать.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

"С биологической точки зрения несомненно то, что когда-то появится другой вирус, который мы просто не будем в состоянии сдержать", - заявил он в ходе встречи министров здравоохранения и финансов стран "Большой двадцатки"(G20).

По мнению главы ВОЗ, необходимо извлечь уроки из нынешней пандемии, чтобы подготовиться к следующей.

По словам Гебрейесуса, цель вакцинировать по меньшей мере 40% населения каждой страны мира к концу года "достижима".