Глава ВОЗ рассказал о возможном новом вирусе, который невозможно сдержать
13:38, 30 Октябрь, 2021
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейсус предупредил о возможном новом вирусе, который невозможно сдержать.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.
"С биологической точки зрения несомненно то, что когда-то появится другой вирус, который мы просто не будем в состоянии сдержать", - заявил он в ходе встречи министров здравоохранения и финансов стран "Большой двадцатки"(G20).
По мнению главы ВОЗ, необходимо извлечь уроки из нынешней пандемии, чтобы подготовиться к следующей.
По словам Гебрейесуса, цель вакцинировать по меньшей мере 40% населения каждой страны мира к концу года "достижима".
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