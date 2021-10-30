Президент Арцаха принял участие в мероприятии по случаю Дня сотрудника системы ГСЧС
30 октября Президент Республики Арцах Араик Арутюнян посетил Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Арцахской Республики, где принял участие в мероприятии, организованном по случаю профессионального дня сотрудника системы.
Об этом Арменпресс сообщили в аппарате президента Республики Арцах.
Глава государства возложил цветы к постаменту хачкара-монумента, увековечивающего память сотрудников, погибших в Арцахской войне, а затем по случаю этого дня вручил государственные денежные награды группе сотрудников системы. Президент Арутюнян высоко оценил деятельность ГСЧС как в мирное время, так и бесценную работу особенно в послевоенный период- по поиску останков армянских военнослужащих, погибших в недавней войне против Арцаха, в частности, на оккупированных территориях Арцаха.
Президента республики сопровождал министр внутренних дел Арцахской Республики Карен Саркисян.
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