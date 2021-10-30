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Переданные в дар 620 тысяч доз вакцины Moderna уже в Армении

Переданные в дар 620 тысяч доз вакцины Moderna уже в Армении

620 тысяч доз вакцины Moderna, подаренных Армении при поддержке «Механизма гражданской защиты ЕС» и предоставленных Норвегией в рамках инициативы Team Europe, уже в Армении.

Как  передает Арменпресс, по  сообщениюМинздрава РА, пожертвование было передано Минздраву послом ЕС в Армении Андреа Викторин и послом Королевства Норвегия в Армении Хелен Санд Андресен в аэропорту Звартноц.

«Мы благодарим Норвегию и ЕС за передачу партии вакцины COVID-19, особенно в это трудное для Армении время. Несмотря на насущные проблемы в нашей стране из-за эпидемии, мы продолжаем информационную кампанию по вакцинации. Благодаря такому крупному пожертвованию у нас будет возможность увеличить процент прививок населения, расширить охват по всей Армении.  Мы преодолеем эту эпидемию благодаря  солидарности», - сказала министр здравоохранения Анаит Аванесян.

«Мы надеемся, что вакцина поможет Армении защититься от эпидемии – в плане  проявления солидарности со своими близкими и широкой общественностью», - сказала Хелен Санд Андресен, посол Королевства Норвегия в Армении.

«Принимая во внимание рост случаев COVID-19 в Армении и необходимость повышения уровня вакцинации, мы считаем, что доставка вакцины происходит в нужное время. Мы уверены, что благодаря широкому ассортименту вакцин, доступных гражданам Армении, можно будет обеспечить более высокий уровень вакцинации. Вакцины - это способ бороться с COVID-19, остановить его», - сказал посол ЕС Викторин.

 


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