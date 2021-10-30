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Армения становится направлением гастрономического и винного туризма. Forbes

Армения становится направлением гастрономического и винного туризма. Forbes

Армения имеет большой потенциал, чтобы  стать излюбленным местом гастрономического и винного туризма для туристов из разных стран мира. 

Как  передает Арменпресс, статью об этом в Forbes опубликовала Анн Абель, которая приехала в Армению с туристами из разных стран мира, чтобы открыть для себя кулинарную привлекательность нашей страны.

«В Армении есть доброта и великодушие. Я почувствовал это на ереванском рынке в ГУМ, где продавцы были невероятно щедры, предлагая нам отведать бесплатно фрукты, миндаль всахаре, маринованные огурцы и чеснок, а также соленый сыр и др.», - пишет автор статьи.

В разных уголках Армении онаощутила  восхитительные ароматы армянской кухни и дегустировала  армянское вино. 

«В этой стране есть интеллектуализм. Я была свидетелем этого во многих своих беседах здесь. Шахматы здесь - национальный вид спорта. Армения– первая в мире срана, принявшая христианство,которое было   утверждено Григорием Просветителем в 301 году. «Просвещение» в его современном понимании продолжает оставаться здесь ценным активом.

В Матенадаране представлены древние печатные книги, драгоценные рукописи, цветные иллюстрированные книги и миниатюры из коллекции, насчитывающей около 23 000 рукописей. Это много говорит об армянах, которые во время геноцида в Османской империи в начале 20-го века предпочитали защищать прекрасные книги. Сегодня новое поколение пытается экспортировать образование, знания и технологическое просвещение.  Дилижанский колледж UWC привлекает студентов со всего мира, отправляя их обратно с уникальным армянским просвещением после окончания учебы», - пишет автор.

Она отмечает, что армянская кухня разнообразна и использует много интересных свежих специй. Также автор рассказывает о большом разнообразии тонких вкусов армянских вин. 

«Вы всегда увидите большое количество лаваша – быстро приготовляемых лошиков, что является неотъемлемой частью армянской культуры и включен в нематериальное наследие ЮНЕСКО», - пишет Анн Абель, отмечая  в заключение: «Эта страна готова ко вниманию».

 

 


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