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COVID-19: в Арцахе зарегистрирован 71 новый случай

COVID-19: в Арцахе зарегистрирован 71 новый случай

29 октября в Арцахе проведено 210 тестов, в результате которых зарегистрирован 71 новый случай коронавируса.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве здравоохранения Республики Арцах, в настоящее время 177 инфицированных проходят стационарное лечение от коронавирусной болезни. Врачи оценивают состояние 18 пациентов как крайне тяжелое, 66 - как тяжелое, в том числе и молодых людей, а пациенты с легкой формой протекания заболевания получают амбулаторное лечение - на дому.

Всего в  2021 году в Арцахе в лаборатории на выявление коронавируса были обследованы 16 582 человека, у 1984из которых был зарегистрирован положительный результат теста.

В Арцахе проходят стационарное лечение от коронавируса 33 инфицированных 

Министерство здравоохранения Республики Арцах еще раз призывает следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек и побороть коронавирусную инфекцию как  можно раньше, а также сообщает, что населению республики необходимо незамедлительно пройти вакцинацию от COVID-19, тем самым защитив  здоровье – Ваше и Ваших близких. 

Как говорится в сообщении Министерства здравоохранения Арцахской Республики, вакцинация против коронавирусной болезни (COVID-19) проводится в амбулаторно-поликлиническом отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» Министерства здравоохранения  Республики Арцах, в медицинском объединении «Аревик», в районных медицинских объединениях.


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