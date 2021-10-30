YouTube удалил видео президента Бразилии о вакцинах с канала его сына
11:53, 30 Октябрь, 2021
Видео президента Бразилии Жаира Болсонару, которое было размещено на YouTube-канале его сына Карлоса, было удалено компанией.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.
Несколько дней назад Facebook, Instagram и YouTube удалили видео Болсонару, где он рассказывал о связи между вакцинами от коронавируса и ВИД-инфекцией.
Президенту запретили размещать новые видео в течение недели после нарушения политики YouTube, поскольку компания запрещает публикацию запрещенного контента в сети пользователей. По этой причине YouTube удалил видео со страницы сына президента Бразилии.
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