МККК готов содействовать в возвращении армянских пленных. Интервью вице- президента МККК Арменпресс

Международный комитет Красного Креста (МККК) использует любую возможность, чтобы напомнить государствам о любых их обязательствах в соответствии с Женевскими Конвенциями, и готов оказать помощь в репатриации лиц, захваченных в плен в результате 44-дневного конфликта в 2020 году в Нагорном Карабахе.

Об этом сказал в интервью Арменпресс вице-президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Жиль Карбонье,отвечая на вопрос о возможности возвращения армянских военнопленных, содержащихся в Азербайджане.

Вице-президент МККК сообщил, что представители МККК почти каждый месяц посещают «захваченных в связи с осенним обострением 2020г.», оценивая проявляемое к нимотношение, условия содержания, а также помогая поддерживать их связь с семьями.

Жиль Карбонье также рассказало своем визите в Армению, о 30-летней нейтральной гуманитарной деятельности Красного Креста в регионе. По его словам, одной из ключевых обсуждаемых тем стала судьба пропавших без вести во время карабахского конфликта.

22 октября делегацию во главе с вице-президентом МККК Жилем Карбонье приняли в Ереване министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян и министр обороны РА Аршак Карапетян.

Вопрос. Господин Карбонье, какова основная цель Вашего визита в регион, каковы результаты Ваших встреч с министром иностранных дел, министром обороны и другими официальными лицамиРеспублики Армения?

Ответ. Проводя нейтральнуюгуманитарную деятельность в регионе в течение примерно трех десятилетий, мы понимаем, что работа еще не заканчивается, даже когда боевые действия уже закончились. Люди по-прежнему нуждаются в поддержке, защитеи помощи. Поэтому у МККК нет другого выбора, кроме как продолжать придерживаться гуманитарных принципов, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к уязвимым общинам.

Десятки тысяч людей нуждаются в поддержке, чтобы восстановить свои условия жизни и дома. Десятки тысяч были перемещены. Тысячи людей до сих пор ждут новостей о своих пропавших без вести родственниках. Повреждена инфраструктура, в том числе десятки школ.

Во время своего визита я встретился с министрами иностранных дел и обороны, мы обсудили гуманитарные потребности людей, пострадавших в результате недавней эскалации конфликта. Одной из ключевых тем была готовность МККК внести свой вклад в региональные усилия – с целью выяснения судьбы без вести пропавших в результате карабахского конфликта.

Вопрос. Достигнуты ли какие-либо подвижки в вопросе пропавших без вести во время первой и второй Арцахских войн?

Ответ. Обычно для решения таких вопросов требуется время. Во многих случаях для преодоления гуманитарных последствий конфликта требуются даже десятилетия. И тем не менее наша работа не прекращается, мы делаем все, чтобы помочь семьям, страдающим от боли, получить ответы на вопросы о пропавших без вести родственниках.

В частности, МККК призывает стороны сделать все возможное, чтобы выяснить судьбу пропавших без вести, как с 1990-х годов, так и после недавней эскалации конфликта.

Вопрос. После Вашего регионального визита - можно ли ждать прогресса в деле возвращения армянских военнопленных и мирных жителей, содержащихся в Баку?

Ответ. В течение тридцати лет своей гуманитарной деятельности в регионе сотрудники МККК посещали лиц, захваченных в результате карабахскогоконфликта. Если стороны в конфликте обращались, мы содействовали в деле освобождения задержанных или выдачи человеческих останков сторонам.

Мы регулярно посещаем людей, захваченных в связи с недавней эскалацией конфликта,лишение свободы которых подтверждено соответствующими властями. Мы стремимся обеспечить, чтобы задержанные могли поддерживать связь со своими родственниками - с помощью различных средств связи. С задержанными проводятся частные встречи, что дает возможность обмениваться семейными новостями через средства коммуникации Красного Креста – сообщения, видео и телефонные звонки.

Мы также готовы продолжить вместе со сторонами и российскими миротворцами работу по поиску и эвакуации.

Вопрос. Что, по Вашему мнению, мешает возвращению армянских пленных в Армению, несмотря на требованияКонвенции 2020 года и трехстороннего соглашения Путин-Пашинян-Алиев от 9 ноября, какими средствамиоперирует Международный комитет Красного Креста, чтобы повлиять на этот процесс?

Ответ. Подчеркну, что резолюция МККК не предполагает переговоров об освобождении заключенных. В то же время, будучи нейтральной, беспристрастной гуманитарной организацией, мы готовы содействовать возвращению заключенных - с согласия сторон. Мы пользуемся любой возможностью, чтобы напомнить государствам об их обязательствах по Женевским Конвенциям.

Вопрос. Согласно отчету армянских правозащитников, армянские заключенные в Баку подвергаются бесчеловечному обращению и систематическим физическим и психологическим пыткам. Принимает ли во внимание Международный Комитет Красного Креста, включая его офис в Азербайджане, факты, представленные армянской стороной, предпринимают ли они шаги для защиты прав армянских пленных?

Ответ. Пожалуй,Вы знаете,что представители МККК регулярно, почти каждый месяц, посещают захваченных в связи с осенним обострением 2020г. Во время этих посещений МККК оценивает обращение с задержанными, условия содержания под стражей, помогает поддерживать контакты с семьями. В то же время, согласно процедурам нашей организации, мы публично не комментируем сделанные наблюдения. Замечания и предложения, связанные с посещениями, передаются только удерживающим властям.

Интервью вел Арам Саркисян