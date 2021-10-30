COVID-19: в Армении подтверждено 2193 новых случая, 1578 человек выздоровели

По данным на 11:00 часов 30 октября, в Армении подтверждено 2193 новых случая коронавируса, проведено 14 574 тестирований, выздоровели 1578 человек, зарегистрировано 52 случая смерти.

Как передает Арменпресс, по сообщению Министерства здравоохранения Республики Армения, всего подтверждено 306 739 случаев заболевания коронавирусом, из которых 267 514 – случаи выздоровления. В настоящее время 31 650 пациентов проходят лечение.

В целом зарегистрировано 6284 случаясмерти от коронавируса. Общее количество смертей от других болезней - 1291.

Всего было проведено 2 080 843 теста.