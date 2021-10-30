Папа Римский призывает Байдена в борьбе с изменением климата действовать более амбициозно

Папа РимскийФранциск призвал президента США Джо Байдена действоватьболее амбициозно в борьбес последствиями изменения климата на планете.

Как передает Арменпресс, об этом заявил один из высокопоставленных официальных лиц США, выступая перед журналистами в Риме.

По его сведениям, недавно в Ватикане Байден и Папа РимскийФранциск обсуждали проблему глобального потепления. «Понтифик призвал президента США действоватьболее оперативно в своих амбицияхпо климатическим вопросам», - сказал он.

Помимо этого, Папа Римский повторил, что развитые страны должны поставлять другим странам большее количество вакцин против коронавируса. В этом контексте Байден заверил Папу Франциска, что Соединенные Штаты прилагают все усилия для ускорения производства вакцин против коронавируса, в том числе для поставок в другие страны.