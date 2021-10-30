Цены на цветные металлы - 29-10-21

ЛОНДОН, 30 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 29 октября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.39% и составила 2695.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.42% и составила 9620.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.08% и составила 2402.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.93% и составила 19310.00 долларов США, цена на олово выросла на 2.35% и составила 37000.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.60% и составила 3340.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 45000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 56545.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.