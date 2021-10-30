С 1 ноября в открытых общественных местах в Армении обязательно ношение маски

Согласно поправке к приказу министра здравоохранения РА № 23-Ն от 11 сентября 2020 года, в целях снижения риска распространения коронавирусной болезни, с 1 ноября ношение маски является обязательным при выходе из жилой зоны на открытых общественных территориях.

Об этом Арменпресс сообщили в Минздраве РА.

Условия неношения маски в общественных открытых местах за пределами жилой зоны:

Возраст: 0-5 лет,

Непосредственные участники мероприятия (кроме журналистов обслуживающего персонала) во время торжественных мероприятий под председательством президента Республики Армения, Католикоса Всех Армян, премьер-министра, спикера Национального Собрания, президента Конституционного суда, председателя Высшего судебного совета.

Наличие хронических респираторных заболеваний: астма, хроническая обструктивная болезнь легких, эмфизема или бронхит - тяжелая дыхательная недостаточность, хроническая сердечная недостаточность 3, 4 функционального класса при наличии у указанных лиц документа, подтверждающего соответствующее заболевание.

Занятия спортом или езда на велосипеде.

В специально отведенных местах для отдыха на природе, зонах отдыха - пляжи, горы, леса - аналогичные открытые площадки, но не в парках, городских парках, ботанических и зоопарках, посещение исторических и культурных объектов, паломничество, групповые мероприятия, индивидуальные мероприятия, организованные, участие в походах, экскурсиях, այլ других мероприятиях аналогичного характера;

Ведущему (одному) в телевизионной будке во время трансляции телепрограмм, телепрограмм,

Сурдоперевод во время телетрансляций,

глухота (люди с глухотой, которые воспринимают речь, следя за движениями губ),

Психические расстройства и расстройства поведения

когнитивные расстройства

травма лица или челюстно-лицевое вмешательство во рту.

курение, питье и еда.