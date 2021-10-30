Время в Ереване: 11:07:36,   30 Октябрь

С 1 ноября в открытых общественных местах в Армении обязательно ношение маски

С 1 ноября в открытых общественных местах в Армении обязательно ношение маски

Согласно поправке к приказу министра здравоохранения РА № 23-Ն  от 11 сентября 2020 года, в целях снижения риска распространения коронавирусной болезни, с 1 ноября ношение маски является обязательным при выходе из жилой зоны на открытых общественных территориях. 

Об этом  Арменпресс сообщили в Минздраве РА.

Условия неношения маски в общественных открытых местах за пределами жилой зоны:

  • Возраст: 0-5 лет, 
  • Непосредственные участники мероприятия (кроме журналистов обслуживающего персонала) во время торжественных мероприятий под председательством президента Республики Армения, Католикоса Всех Армян, премьер-министра, спикера Национального Собрания, президента Конституционного суда, председателя Высшего судебного совета. 
  • Наличие хронических респираторных заболеваний: астма, хроническая обструктивная болезнь легких, эмфизема или бронхит - тяжелая дыхательная недостаточность, хроническая сердечная недостаточность 3, 4 функционального класса при наличии у указанных лиц документа, подтверждающего соответствующее заболевание.
  • Занятия спортом или езда на велосипеде. 
  • В специально отведенных местах для отдыха на природе, зонах отдыха - пляжи, горы, леса - аналогичные открытые площадки, но не в парках, городских парках, ботанических и зоопарках, посещение исторических и культурных объектов, паломничество, групповые мероприятия, индивидуальные мероприятия, организованные, участие в походах, экскурсиях, այլ других мероприятиях аналогичного характера;
  • Ведущему (одному) в телевизионной будке во время трансляции телепрограмм, телепрограмм,
  • Сурдоперевод во время телетрансляций,
  • глухота (люди с глухотой, которые воспринимают речь, следя за движениями губ),
  • Психические расстройства и расстройства поведения
  • когнитивные расстройства
  • травма лица или челюстно-лицевое вмешательство во рту. 

курение, питье и еда.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]