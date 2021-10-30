Армения заинтересована в расширении присутствия российских миротворцев в НК. Аппарат СБ РА

Армения заинтересована в продлении присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе до окончательного решения по статусу Нагорного Карабаха.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в аппарата секретаря Совета безопасности Армении.

«К сожалению, на данный момент ситуация недостаточно стабильна с точки зрения безопасности. Недавно мы стали свидетелями нарушения режима прекращения огня, в результате которого погиб армянин - гражданское лицо, есть также раненые. Следовательно, фактор российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет будет важен и значим до тех пор, пока не будет найдено решение вопроса о статусе Нагорного Карабаха», - заявили в аппарате Совбеза Армении.

В аппарате Совбеза Республики Армения также подчеркнули, что миротворческий контингент РФ, дислоцированный в Нагорном Карабахе, является важным фактором обеспечения безопасности армян - граждан НК, а также служит гарантом безопасности создаваемых инфраструктур, бесперебойного и устойчивого передвижения населения и грузов.