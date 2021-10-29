Из-за штамма «Дельта» в Армении увеличилось количество детских госпитализаций: министр

Из-за штамма «Дельта» в Армении увеличилось количество детских госпитализаций. Как сообщает Арменпресс, об этом заявила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян, которая 29 октября посетила больничный комплекс «Мурацан» и медицинский комплекс «Арабкир».

«Я призываю делать прививки. Вакцина от COVID-19 - это защитный щит для наших детей. Вакциной «Модерна» с согласия родителей можно делать прививки и детям от 12 лет», - добавила Аванесян.

Напомним, что ранее ректор Ереванского государственного медицинского университета Армен Мурадян посетил университетский больничный комплекс «Мурацан», где ознакомился с состоянием здоровья детей, проходящих лечение в педиатрическом отделении Covid. Мурадян сообщил, что в настоящее время в комплексе «Мурацан» госпитализированы 17 детей с коронавирусом.

«Состояние 2 детей оценивается как крайне тяжелое, они находятся в реанимационном отделении, состояние 6 детей оценивается как тяжелое, они кислородзависимые, а 9 детей находятся в стабильно тяжелом состоянии. Covid-19 подтвержден у матерей 15 из этих 17 детей», - отметил Армен Мурадян.